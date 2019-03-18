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الإثنين 18/مارس/2019 - 05:34 م

حظ يمنح زوجين قصرا بدلا من شقة متواضعة

حظ يمنح زوجين قصرا
dostor.org/2557446

اشترى زوجان قصرا مهجورا يبلغ من العمر 120 عاما في مزاد علني عن طريق الخطأ، عندما كانا يبحثان عن شقة متواضعة لشرائها.

وخطط كال هانتر وزوجته كلير سيغيرين لشراء شقة في مدينة غلاسكو باسكتلندا، مقابل 30 ألف جنيه إسترليني، إلا أن الحال انتهى بهما بشراء "Jameswood Villa" في مدينة دانون، وهو قصر مهجور من دون سقف أو نوافذ، وألواح أرضياته مفقودة.

وحضر كال، من مدينة هال، شرق يوركشاير، المزاد وحده أثناء وجود زوجته كلير في كندا، وقدم عرضا عن طريق الخطأ على المبنى المنهار جزئيا والمدرج مباشرة قبل الشقة في قائمة المزاد.

لكن الزوجين يصران على أن حماقة كال كانت "خطأ جميلا"، ومنذ نوفمبر الماضي، قاما بإعادة ترميم المبنى، على الرغم من أن السكان المحليين والمستشارين يقولون إن عليهما هدمه والبدء من جديد من نقطة الصفر.

وظل منزل "Jameswood Villa" مهجورا لمدة 20 عاما، وترك من دون أي امدادات للمياه والصرف الصحي والكهرباء.

ويخطط الزوجان لإدخال الماء والكهرباء إلى "القصر" وتحويله إلى ثلاث شقق، سيبيعان اثنتين منها لسداد ديونهما، ويحصلان على مساعدة من أصدقائهما لاستكمال مشروعهما.

وقال كال، البالغ من العمر 26 عاما: "نحب المنزل وموقعه المذهل في قرية على ضفة بحيرة اسكتلندية، لقد كان ذلك خطأ جميلا".

وأشارت كلير، وهي من تورنتو بكندا، إلى أن المنزل بني في عام 1900، وأن جماله جعلهما يشعران بأنه "سيكون من الخطيئة هدمه والبدء من جديد، لذلك اتخذنا قرارا بالغ الأهمية بالإبقاء عليه".

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