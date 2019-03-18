صادرات النفط السعودي تواصل تراجعها

واصلت صادرات النفط الخام السعودي تراجعها للشهر الثاني على التوالي خلال يناير الماضي لتصل لأدنى مستوياتها منذ أغسطس 2018.



وانخفضت صادرات الخام، وفقا لبيانات لمبادرة البيانات المشركة للدول المنتجة للنفط (جودي)، اليوم، إلى 7.25 مليون برميل يوميا (أقل مستوى من أغسطس والتي بلغت خلاله 7.21 مليون برميل يوميا)، مقارنة بـ 7.69 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي، بانخفاض 433 ألف برميل يوميا.



وهبط إنتاج النفط الخام السعودي خلال شهر يناير 2019 إلى مستوى 10.24 مليون برميل يوميا، مسجلا أقل مستوياته منذ شهر سبتمبر 2018 والبالغ خلاله 10.5 مليون برميل يوميا.



وتراجع إنتاج النفط السعودي خلال يناير مقارنة بديسمبر 2018 بواقع 400 ألف برميل يوميا، علما بأنه إجمالي إنتاج ديسمبر بلغ 10.64 مليون برميل يوميا.