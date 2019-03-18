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محافظات
الإثنين 18/مارس/2019 - 05:25 م

الشرقية والدقهلية تشهدان إقبالًا على مبادرة "100 مليون صحة"

الشرقية والدقهلية
أ ش أ
dostor.org/2557442

شهدت محافظتا الشرقية والدقهلية إقبالًا متزايدًا من المواطنين في مبادرة "100 مليون صحة" خلال اليوم الثامن عشر بالمرحلة الثالثة والأخيرة التي من المقرر الانتهاء منها أبريل المقبل، لإجراء المسح الطبي الشامل لفيروس "سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية المتمثلة في الضغط والسكر والسمنة.

ففي الشرقية، قال المحافظ الدكتور ممدوح غراب إنه تم فحص مليونين و375 ألفا و361 مواطنا منذ انطلاق الحملة حتى الآن، وتم صرف علاج فيروس سي لـ1616حالة وصرف علاج الضغط والسكر لـ 22 ألفا و969 حالة مع مواصلة فرق الحملة الثابتة والمتحركة البالغ عددها 1365 فرقة طبية عملها لتحقيق المستهدف من الحملة وهو الكشف على 4 ملايين و259 ألفا و931 مواطنا.
وأوضح المحافظ أن تلك الفرق المتحركة قامت بالانتقال للمواطنين في المنازل ودور العبادة ومراكز الشباب والمصالح والهيئات الحكومية ودور الرعاية للأيتام والمسنين للتيسير عليهم.
ومن جانبه، قرر وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود، إنشاء وحدات لعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفيات منيا القمح والصالحية الجديدة والقنايات وأبو كبير المركزي وتشغيلها بدءا من الأسبوع القادم وذلك لسرعة الكشف عن المواطنين الذين ثبت إصابتهم بفيروس سي.
وفي محافظة الدقهلية، قال كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إنه تم فحص 111 ألفا و650 مواطنا بالأمس، بنسبة 160% من المستهدف اليومي والبالغ 69 ألفا و703 مواطنين، موضحًا أن الإقبال لا يزال كبيرًا وأن وعي المواطنين بضرورة الحفاظ على صحتهم كبير ما أدى إلى نجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" بشكل فاق كل التوقعات.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد المواطنين بالمحافظة الذين تم الكشف عليهم في 17 يومًا فقط بلغ مليونين و566 ألفا و545 مواطنا بنسبة 60% من إجمالي المستهدفين للكشف عليهم بالمحافظة وعددهم 4 ملايين و251 ألف مواطن.
وعلى صعيد آخر، أعلنت الإدارة الصحية بالزينية شمال محافظة الأقصر عن بدء الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس الابتدائية غدا والتي تستمر حتى 28 مارس الجاري بالمركز، وتستمر لمدة عشرة أيام للمرحلة الابتدائية للتعليم الأساسي تحت شعار "أولادنا أمانة نحميهم ونحافظ عليهم".

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