ليلة عود للفنانة نانسى فاروق بالحرية للإبداع بالإسكندرية.. 21 مارس

يشهد مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفل ليلة عود للفنانة نانسى فروق بمصاحبة فرقتها الموسيقية، الخميس 21 مارس فى تمام الساعة السابعة مساءً.



تعزف الفنانة مجموعة من مؤلفاتها الموسيقية الجديدة ومقطوعات من الأغانى الكلاسيكية القديمة لأم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وفيروز ومقطوعات موسيقية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.



يذكر أن الفنانة نانسى فاروف أستاذة ببيت العود العربى ومن ضمن أوركسترا الفنان نصير شمة، وشاركت بحفلات مع الفنان نصير شمة بأوبرا برشلونة وسلسة حفلات بالمملكة العربية السعودية ومهرجانات دولية بأبوظبى ومهرجان قرطاج بتونس ومهرجان موازين بالمغرب.