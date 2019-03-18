فهمي حسين: توصيات منتدى الشباب ترسم تصورا مختلفا لمستقبل الشعوب الأفريقية

قال فهمي حسين، أمين قطاع جنوب القاهرة والسيدة زينب بحزب حماة الوطن، إن أهم التوصيات التى خرج بها ملتقى الشباب العربى الأفريقى فى أسوان هو المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى لمليون أفريقى، وإطلاق حملة "100 مليون صحة" للضيوف المقيمين فى مصر وليس اللاجئين.



وأوضح أن إطلاق هذه المبادرة سيكون له أثر عظيم فى الدور الذى تلعبه مصر بالقارة الأفريقية، لافتا إلى أن قطاع الصحة هو الذى يحدث فارقا فى تنمية وتحسين وضع مختلف الدول.



وأشار إلى أن السيسى يوجه رسالة لكافة الدول الأفريقية من خلال هذه المبادرة بأن اهتمامه بصحة الشعوب الأفريقية لا يقل عن اهتمامه بالشعب المصرى، بالأفعال وليس بمجرد التصريحات.



ولفت إلى أنه وفقا للبيانات التي أعلنتها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد فى تصريحات سابقة حول تكلفة علاج مرضى فيروس سى فى الدول الأفريقية، فإن تكلفة جرعة العلاج من فيروس سي خارج مصر تتراوح ما بين 28 إلى 80 ألف دولار للمريض الواحد، في مقابل القاهرة التي توفر العلاج لمرضاها بقيمة 50 دولارا داخل وزارة الصحة و120 دولارا خارجها، وبالتالى لك أن تتخيل تأثير نجاح هذه المبادرة فى أفريقيا.



وفى سياق متصل، قال إن منتدى الشباب أصبح رسالة إنسانية للعالم كله ووضع بصمة حقيقية تتزايد فى كل مرة ينعقد خلالها، لافتا إلى أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر بتشكيل فريق عمل من الشباب العربى الأفريقى لإعداد تصور حول فرص التكامل العربى الأفريقى فى مختلف المجالات، ووضع رؤية وآلية للتعامل مع قضايا الاستقطاب والتطرف الفكرى، يعطى فرصة قوية لخلق تعاون جاد وحقيقى وتواصل دائم ما بين الشباب العربى والأفريقى ويسمح بطرح رؤى شبابية مختلفة لمواجهة هذه القضايا، قد تساعد فى رسم تصور مختلف لمستقبل الشعوب الأفريقية.