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سياسي
الإثنين 18/مارس/2019 - 05:15 م

رشا أبو شقرة تقدم مقترحًا للرئيس لإقامة حكومة عربية أفريقية مشتركة

رشا أبو شقرة تقدم
إسلام نصير
dostor.org/2557433

أشادت الدكتورة رشا أبو شقرة، رئيس اللجنة النوعية لدول حوض النيل بحزب الوفد وعضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين عن الحزب، بملتقى الشباب العربى والأفريقى المنعقد بمحافظة أسوان، مشيرة إلى أن الملتقى يضم أكثر من 1500 شاب من مختلف الدول، بالاضافة إلى التنظيم الأكثر من رائع في كافة الجلسات.

وقالت "أبو شقرة" إنها شاركت في المائدة المستديرة المغلقة التي عقدت ضمن فعاليات الملتقى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث خلالها عن أهمية "وادي النيل ممر التكامل العربي الأفريقي" وتم طرح كيفية تحقيق التكامل بين الدول العربية والأفريقية من خلال إقامة مشروعات مشتركة في كافة القطاعات الصحية والثقافية والسياسية والأمنية، والذي يأتي ضمن سعى مصر لإكمال جميع الاتفاقيات الخاصة بالأمن الغذائي والسوق المشترك.

وأضافت أن الهدف من تكامل وادي النيل هو ربط الدول العربية والأفريقية ودول حوض النيل ببعضها البعض، لافتًةً إلى أن الندوة ناقشت أهمية تخصيص صندوق لتمويل مشروعات التكامل بين الدول العربية والأفريقية.

وأردفت الدكتورة رشا أبو شقرة قائلة: "تقدمت بمقترح إقامة حكومة عربية افريقية مشتركة تتبني كافة مشروعات التكامل بين الدول العربية والأفريقية، إضافة إلى وضع الآليات لمواجة الإرهاب والتطرف، ووضع سياسات تكفل للاشخاص حرية الاستثمار والانتقال والتملك حتى يكون هناك مشروعات اقتصادية مشتركة بين الدول وإنشاء سوق عربية أفريقية مشتركة لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام بالبنية التحتية للدولة لتسهيل إقامة المشروعات والاستثمارات، وإطلاق قنوات فضائية تُبث باللغات الأفريقية حتى يكون هناك تقارب بين الشعوب".

وتابعت: ومن ضمن التوصيات أيضا إنشاء متحف وادي النيل وإقامة مشروعات سياحية من خلال الرحلات النيلية بطول النيل وهذا يساهم في اكتشاف ثقافات مختلفة، بجانب إقامة معرض لكافة انواع الفنون، وتم تقديم مقترح خاص بالتعليم وهو وضع مادة دراسية جديدة للطلاب للحديث عن أهمية الترابط والتكامل بين الدول العربية والأفريقية، وفتح فروع لجماعة القاهرة وجامعة عين شمس في الدول الأفريقية، وإنشاء اتحاد وادي النيل وبرلمان وادي النيل وبيوت شباب ومدرسة لاكتشاف المواهب الكروية وتخصيص دورة الألعاب الأوليمبية تحمل اسم وادي النيل.

وأوضحت عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، أهمية تفعيل القوى الناعمة واستغلال الأزهر والكنيسة والرموز الوطنية في عملية التكامل والتقارب بين الدول العربية والأفريقية خلال الفترة المقبلة.

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