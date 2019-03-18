الإسترليني يتراجع مع ترقب التصويت الثالث على صفقة "بريكست"

تراجعت العملة البريطانية مقابل الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط ترقب أسبوع حاسم بشأن البريكست.



وتأتي الخسائر في قيمة الإسترليني وسط محاولات رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي الحصول على تأييد لمقترحها بشأن صفقة البريكست.

وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% لتهبط العملة البريطانية إلى 1.3226 دولار.



كما فقد الجنيه الإسترليني نحو 0.7% من قيمته أمام اليورو بالفترة نفسها، لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.8579 إسترليني.