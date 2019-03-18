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الإثنين 18/مارس/2019 - 04:56 م

ارتفاع حصيلة ضحايا "هجوم أوتريخت" إلى 3 قتلى

ارتفاع حصيلة ضحايا
أ ش أ
dostor.org/2557415

أعلن عمدة مدينة "أوتريخت" الهولندية، "يان فان زانين"، ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف، اليوم الاثنين، قطارا كهربائيا بوسط المدينة، إلى ثلاثة قتلى، فضلا عن إصابة تسعة آخرين.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، أن الضحايا لقوا حتفهم إثر إصابتهم بطلقات نارية داخل القطار الكهربائي، كما أفادت الشرطة الهولندية، في وقت سابق من اليوم، بأن من بين المصابين حالات حرجة.
وكانت الشرطة قد نشرت، في وقت سابق اليوم، على موقع "تويتر"، صورة لمنفذ الهجوم الذي يدعي "جوكمان تانيس"، ويحمل الجنسية التركية، ويبلغ من العمر 37 عاما.
كما أكد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتييه، أن الشرطة تبذل كافة جهودها لملاحقة منفذ الهجوم وإلقاء القبض عليه.

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