إيطاليا تفتح خطين تمويلين بقيمة 57 مليون يورو لدعم القطاع الخاص بتونس

قالت وزارة الخارجية التونسية إنها وقعت،اليوم الأثنين، اتفاق تعاون مع إيطاليا لتمويل برنامج دعم القطاع الخاص والاندماج المالي والقطاع الفلاحي.

ويبلغ قيمة الاتفاق الذي وقعه كاتب الدولة للشؤون الخارجية التونسية صبري باش طبجي وسفير إيطاليا بتونس لورنزو فنارا، 57 مليون يورو متمثلة في فتح خطين تمويلين في شكل قرض وهبة لتأسيس صندوق لدعم الاندماج المالي.

ويخضع الاتفاق الموقع إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين للتعاون من أجل التنمية للفترة الممتدة بين عامي 2017 و2020 بقيمة 165 مليون يورو.