عبد الله جاد الله مديرا عاما لوكالة السودان للأنباء

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الاثنين، قرارًا جمهوريًا بتعيين عبد الله جاد الله أحمد نمر، مديرًا عامًا لوكالة السودان للأنباء.

وكان جاد الله يشغل منصب مدير الإعلام بالقصر الجمهوري.