وزير الإسكان: نسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العقارات

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع قطاع العقارات إلى الأمام وزيادة المساحة العمرانية من ستة فى المائة إلى 12 أو 13 فى المائة، مشددا على أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب جهودا مضنية.



وأضاف الجزار - خلال مؤتمر "الارتقاء بصناعة العقارات بمصر" الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم – أن الحكومة تسعى إلى إنشاء المزيد من المجتمعات العمرانية الجديدة وتزويدها بالمرافق والبينة التحتية لمواجهة معدلات الطلب على الوحدات السكنية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بفاعلية فى قطاع العقارات.



وأشار إلى أننا نحتاج لإنشاء المزيد من المدن الجديدة لاستيعات الزيادة السكانية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن المدن القديمة، منوها إلى أن العاصمة الإدارية تشكل نقلة نوعية فى مجال تشييد المدن الجديدة.



وقال إن الحكومة بذلت جهودا ضخمة فى مجال الإسكان الاجتماعى لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين محدودى الدخل، منوها إلى أننا نحتاج لتشييد عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعى خلال الأعوام القليلة القادمة لمواجهة معدلات الطلب المتنامى.



وأضاف أن الحكومة تستهدف أيضا تعزيز مساهمة القطاع الخاص فى إنشاء الوحدات السكنية وتصدير العقار من خلال المشاركة فى المعارض العقارية الدولية لدعم صناعة العقارات ومساهمتها فى نمو الناتج المحلى الإجمالى.



وأشار إلى أن مشاركة الحكومة فى قطاع العقارات استهدفت توسيع الرقعة العمرانية التى نعيش عليها، لافتا إلى أن الحكومة توفر البيئة المواتية لاستثمارات القطاع الخاص من خلال تحملها تكاليف إنشاء البنية التحتية كالطرق وإتاحة إمكانية الوصول إلى المدن الجديدة بسهولة.