وزيرة البيئة تثني على رفع 40 ألف طن تراكمات من المحطة الوسيطة بأسوان

تفقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المحطة الوسيطة بالمحمودية بأسوان بعد التخلص من كافة التراكمات، التي وجهت برفعها منذ 15 يوما خلال زيارتها السابقة لأسوان وذلك بالتعاون مع المحافظة، كما تفقدت أعمال تأهيل المدفن المحكوم.

وأثنت وزيرة البيئة، خلال جولتها اليوم الاثنين، التي رافقها فيها مسئولو محافظة أسوان وجهاز تنظيم إدارة المخلفات والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسوان، على المجهودات المبذولة لسرعة رفع التراكمات، حيث تم رفع 40 ألف طن منها، وأصبحت المحطة جاهزة للتشغيل بالطرق البيئية السليمة.

وأكدت الوزيرة على ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية لضمان عدم عودة التراكمات مرة أخرى ورفع التراكمات أولًا بأول، وكذلك الالتزام بالمخطط الذي تم مراجعته واعتماده لإدارة منظومة المخلفات على مستوى المحافظة، مع الاهتمام بالجمع المنزلي لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ في مواجهة مشكلة المخلفات.