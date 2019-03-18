"قضايا الدولة" تعتمد حركة الترقيات للعام القضائي

اعتمدت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حركة ترقيات مستشاري وأعضاء الهيئة للعام القضائي 2018-2019.



وقال المستشار محمد عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس قطاع الأمانة العامة، في بيان اليوم، إن رئيس الهيئة اعتمد حركة الترقيات بعد أن قامت إدارة التفتيش القضائي برئاسة المستشار محمد بكر بإعدادها وعرضها على المجلس الأعلى.



وأضاف أن الحركة شملت ترقية 88 إلى درجة نائب رئيس الهيئة، و288 إلى درجة وكيل الهيئة، و44 إلى درجة مستشار، و86 إلى درجة مستشار مساعد من الفئة (أ)، و197 إلى درجة مستشار مساعد من الفئة (ب)، بالإضافة إلى 304 إلى درجة نائب، و3 إلى درجة محام، وعدد واحد إلى درجة مندوب.