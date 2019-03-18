وضع طبقة خرسانية تمهيدًا لأعمال الرصف بمطروح

قال المهندس أحمد الإسكندراني، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إن إدارة المشروعات بالإدارة الهندسية بدأت العمل في إعادة الشيء لأصله بوضع طبقة خرسانية بعد انتهاء أعمال الغاز وبدء العمل بشوارع وسط المدينة تمهيدًا لأعمال الرصف.



وأضاف: أنه تم التنسيق مع شركة الغاز لموافاتنا بكل منطقة تم الانتهاء العمل بها لوضع طبقة خرسانية قبل بدء عملية الرصف بشوارع مدينة مرسى مطروح.



وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أن إدارة الإنارة العامة بالمركز قامت بإنارة كافة الأعمدة بشارع الريفية بوضع كابلات أرضية جديدة؛ بالتزامن مع أعمال الرصف التي تقوم بها الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية.



وأكد أن جهاز النظافة وإدارة تحسين البيئة تعمل على مدار 24 ساعة وتقوم برفع أكثر من 400 طن تقريبا من القمامة يوميا بنطاق المدينة بكافة المناطق بأحياء "شرق -وسط -غرب -الزهور- الشروق- الزيتون"، مؤكدا أن كافة الإدارات الخدمية بالمركز تعمل لخدمة وتلبية طلبات المواطنين طبقا لتوجيهات اللواء مجدي الغرابلى محافظ مطروح.