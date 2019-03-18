القاهرة : الإثنين 18 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
محافظات
الإثنين 18/مارس/2019 - 04:44 م

وضع طبقة خرسانية تمهيدًا لأعمال الرصف بمطروح

وضع طبقة خرسانية
ياسمين شعيب
dostor.org/2557397

قال المهندس أحمد الإسكندراني، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إن إدارة المشروعات بالإدارة الهندسية بدأت العمل في إعادة الشيء لأصله بوضع طبقة خرسانية بعد انتهاء أعمال الغاز وبدء العمل بشوارع وسط المدينة تمهيدًا لأعمال الرصف.

وأضاف: أنه تم التنسيق مع شركة الغاز لموافاتنا بكل منطقة تم الانتهاء العمل بها لوضع طبقة خرسانية قبل بدء عملية الرصف بشوارع مدينة مرسى مطروح.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أن إدارة الإنارة العامة بالمركز قامت بإنارة كافة الأعمدة بشارع الريفية بوضع كابلات أرضية جديدة؛ بالتزامن مع أعمال الرصف التي تقوم بها الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية.

وأكد أن جهاز النظافة وإدارة تحسين البيئة تعمل على مدار 24 ساعة وتقوم برفع أكثر من 400 طن تقريبا من القمامة يوميا بنطاق المدينة بكافة المناطق بأحياء "شرق -وسط -غرب -الزهور- الشروق- الزيتون"، مؤكدا أن كافة الإدارات الخدمية بالمركز تعمل لخدمة وتلبية طلبات المواطنين طبقا لتوجيهات اللواء مجدي الغرابلى محافظ مطروح.

وضع طبقة خرسانية تمهيدًا لأعمال الرصف بمطروح
وضع طبقة خرسانية تمهيدًا لأعمال الرصف بمطروح
وضع طبقة خرسانية تمهيدًا لأعمال الرصف بمطروح
وضع طبقة خرسانية تمهيدًا لأعمال الرصف بمطروح
اقرأ أيضًا
منذ سنة و نصف

بالصور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 61.4%

الآن

النيابة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ"محمد البلتاجي"

انطلاق القاطرة البحرية "تحيا مصر 1" للعمل بميناء بورتوفيق

الصحة: ربط صرف عبوات ألبان الأطفال المدعمة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات

مستشار وزيرة الصحة: سعيد بإشادة الرئيس في مؤتمر الشباب

ads
الأكثر قراءة

مباراة كرة قدم تنتهي بجريمة قتل في الغربية

إمام مسجد النور في نيوزيلندا: منفذ الهجوم كان يسير وفق خطة مدروسة

أنيسة حسونة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للدكتور مجدي يعقوب

"تنظيم الاتصالات" يرفض تنفيذ حكم غلق "يوتيوب"

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

رياضة

المجمع الجزائري يفوز على أسيك الإيفواريبثلاثية في بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

النادي المصري البورسعيدي يحتفل بمرور 99 عاما على تأسيسه

جوارديولا: أدعو ليعود لاعبو السيتي بدون إصابات من التوقف الدولي

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

مباراة كرة قدم تنتهي بجريمة قتل في الغربية

إمام مسجد النور في نيوزيلندا: منفذ الهجوم كان يسير وفق خطة مدروسة

أنيسة حسونة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للدكتور مجدي يعقوب

"تنظيم الاتصالات" يرفض تنفيذ حكم غلق "يوتيوب"

ads
كشكول

فوز نيجيريا وأسيوط بالمراكز الأولى في السلة والقدم بأولمبياد الشباب الأفريقي بجامعة الأزهر

تعيين سمر أباظة أميناً مساعدًا للعمل الجماهيرى بحزب الحرية المصرى

غداً .. بدء استقبال أوراق المستبعدين من "التعاقدات المؤقتة"

شوقي: الرئيس أوصي بإتاحة بنك المعرفة لجميع الباحثين الأفارقة

"التعليم" تكشف حقيقة تحمل طلاب الأول الثانوى تكلفة الانترنت شهرياً

الأمصار

السعودية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

هولندا تفجر مفاجئة عن هوية واقعة إطلاق النار.. ما صلة تركيا بالأمر؟

عملية عسكرية مشتركة بين تركيا وإيران ضد الأكراد

السفير المصري في نيوزيلندا يعزي أسر الضحايا ويزور المصابين

بعد إهانة زوجته المتوفاة.. مدرب يغادر الملعب باكيا "صور"

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في روسيا

عداء كفيف وكلابه يدخلون التاريخ في سباق نيويورك لنصف الماراثون

امرأة أمريكية تضع ست أطفال بصحة جيدة في ست دقائق فقط

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

تقرير: 56 مليون طفل في العالم قد يتوفون بحلول عام 2030

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎