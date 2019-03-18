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رياضة
الإثنين 18/مارس/2019 - 04:44 م

جوارديولا: أدعو ليعود لاعبو السيتي بدون إصابات من التوقف الدولي

جوارديولا
جوارديولا
أ ش أ
dostor.org/2557394

قال المدير الفني لفريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، إنه يدعو باستمرار حتى يعود لاعبو السيتيزنز الدوليون بدون إصابات من مباريات منتخبات بلادهم.

وأوضح جوارديولا، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الاثنين: "أدعو وأدعو من أجل عودتهم بجاهزية. ويتعين عليهم العودة إلى منتخباتهم الوطنية، فعلى كل لاعب الذهاب، والاستمتاع، واللعب من أجل بلده، لكني آمل بتمكنهم من العودة جاهزين بدنيا مثلما هم الآن".

وأضاف المدرب الإسباني: "ربما سيلتحقون بمنتخباتهم ويسجلون ثلاثة أهداف ويعودون بنفس إيقاع اللعب، من يعلم؟ فقط أريدهم جاهزين لدى عودتهم".

وتابع: "سيرجيو وديفيد سيلفا وإميريك لابورت وبعض اللاعبين الآخرين سيأخذون راحة لمدة أسبوع. وسيتدربون وفقا لبرنامج متدرج ومن ثم أسبوع من التدريب العادي قبيل مواجهة فولهام".

وأعرب مدرب السيتي عن ثقته بالقدرات البدنية والذهنية القوية التي يمتلكها فريقه وتؤهله للاستمرار في المنافسة والتحدي بكافة المسابقات، حتى رغم إمكانية خوض 8 مباريات خلال شهر إبريل المقبل، الأمر الذي وصفه في نفس الوقت بأنه "شيء جنوني".

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