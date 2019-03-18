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الإثنين 18/مارس/2019 - 04:37 م

"البشير" يفتتح مدينة الخرطوم الاجتماعية

البشير
البشير
أ ش أ
dostor.org/2557390

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي السند، رعاية ودمجا وتمكينا وتنمية لمهاراتهم وخلق حياة كريمة لهم، ليصبحوا مواطنين صالحين في المجتمع، منوها إلى اهتمامه باتحادات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقرر البشير -خلال افتتاحه اليوم، مدينة الخرطوم الاجتماعية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بالدولة- دعم المدينة بمبلغ 100 مليون جنيه، إسهاما لتكملة مشاريعها وبرامجها الهادفة لخدمة الشرائح الضعيفة، وخلق بيئة صديقة مستجيبة وملبية لرغبات واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة والأطفال فاقدي السند والرعاية.

وقال إن مدينة الخرطوم صرح مميز ونقلة نوعية في القطاع الاجتماعي لما تحتويه من إمكانيات وخدمات لشرائح مهمة، موجها ولاة الولايات إلى التعرف على المدينة ومحتوياتها وأهدافها وبرامجها وما تقدمه، وإقامة نماذج منها بكل الولايات رعاية واهتماما لهذه الشرائح والاستفادة من طاقاتهم.

ودعا الرئيس السوداني، القادرين والخيرين لدعم مثل هذه الأعمال، مشيدا بولاة الخرطوم السابقين لدورهم في إنشاء المدنية ورعايتها حتى أصبحت حقيقة، وأثنى على جهود وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم ودورها الفاعل واهتمامها بالشرائح الضعيفة.

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