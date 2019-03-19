الصحة: اختيار الأطقم الطبية للعمل بمستشفى النصر نهاية الشهر الجارى

كشف الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بالانتهاء من اختيار الأطباء والممرضين، المتقدمين للعمل داخل مستشفى النصر للأطفال بمنظومة التأمين الصحي نهاية الشهر الجاري، وذلك لاختيار أفضل العناصر من المتقدمين للعمل ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.



وأكد فى تصريح خاص لـ"الدستور" أن وزارة الصحة شكلت لجنة لفحص طلبات المتقدمين، تضم أحد الاستشاريين من وحدة مجدي يعقوب، وسيتم الإعلان عن النتائج قريبا.