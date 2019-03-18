عضو تنسيقية الأحزاب: ملتقى الشباب يتيح عرض القضايا العربية الإفريقية

قال مصعب أمين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وممثل عن حزب النور، إن ملتقى الشباب العربي والإفريقي، يأتي كأحد تطورات منتديات الشباب التي أطلقتها رئاسة الجمهورية، وبالأخص منتدى شباب العالم، ودليل أيضا على نجاح الفكرة ورواجها الدولي، مشيرا إلى أن الملتقى ينعقد بأسوان عاصمة الشباب الإفريقي، وفي أرجائها تتاح الفرصة أمام شباب القارة والعرب لمناقشة القضايا المشتركة في ظل حضور قادة حكوميين من صناع القرار منهم المعنيين بشئون الشباب من وزراء الشباب العرب والأفارقة.



وأشار "أمين" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ستشارك بمجموعة من أعضائها في 3 من ورش العمل التي تضمنتها أجندة الملتقى، وهذه النسخة هي ريادة الأعمال المجتمعية من منظور إفريقي، وكذلك ورشة عمل كيف تصبح رائد أعمال ناجح، بالإضافة إلى الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل.



ولفت إلى أن ممثلي التنسيقية سيطرحون رؤية سياسية تعبر عن تطلعاتهم الشبابية والسياسية في مختلف المجالات.