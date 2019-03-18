"ترافل ويكلي": مصر من أكثر الدول نموًا في القطاع السياحي

كشف موقع «ترافل 50 ويكلي» البريطاني المتخصص فى السياحة والسفر، أن مصر من أكثر وأسرع الدول نموًا في القطاع السياحي بشمال أفريقيا، مضيفًا أن مصر بالفعل شهدت تحسنًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية ساعد على زيادة وجذب المزيد من السياح من مختلف البلاد إليها وإلى مقاصدها السياحية.



وتابع: كشفت الأرقام نموًا في السياحية المصرية عام 2018 وصل إلى 55 % عن عام 2017، مؤكدا أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية للبلد حيث يعمل فيه أكثر من 2.9 مليون مواطن.



وأشار الموقع إلى أن مصر شهدت عام 2018 وبداية عام 2019 زيادة في الطلب للسفر إليها من قبل منظمي رحلات السياحية، خصوصًا مع رفع الحظر على شرم الشيخ، مضيفًا أن مصر تعيش في استقرار سياسي وأمني اثر إيجابيا فى صناعة السياحة.