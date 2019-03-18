وزير الطيران يشكل لجنة لدراسة نظم تشغيل شركات البالون الطائر

أصدر يونس المصري وزير الطيران المدني، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الطيار طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات، وعضوية جميع رؤساء شركات البالون الطائر؛ لدراسة نظم التشغيل وكيفية تطويرها مع الحفاظ على تحقيق أعلى معدلات الأمان، وفقا لتشريعات ومحددات سلطة الطيران المدني المصري.



وقد ناقش الوزير خلال اجتماعه، اليوم، مع رؤساء شركات البالون الطائر بمصر بحضور الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذا النشاط والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، واستمع إلى الآراء والمقترحات المقدمة من جانبهم لدعم وتطوير نشاط البالون الطائر في مصر.



ووجه "المصري"- حسب بيان لوزارة الطيران - بضرورة وضع آلية ومنهجية عمل موحدة لكافة شركات البالون للنهوض والارتقاء بمستوى أداء البالون الطائر وزيادة قدرته على المنافسة العالمية، من أجل تشجيع سياحة البالون بمصر، مع المحافظة على السلامة الجوية وأمن الطيران بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.



وأعطى وزير الطيران تعليماته بأن يكون هذا النشاط تحت إشراف الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وأن تكون سلطة الطيران المدني هي الجهة المسئولة عن المراجعة والتفتيش على اتباع إجراءات السلامة بالنسبة لتلك الشركات، وأن تكون الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران هي الجهة المختصة بتدريب طياري البالون لما تتمتع به الأكاديمية من منهجية عالية في التدريب النظري والعملي.



حضر الاجتماع الطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار طارق فوزي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.