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الثقافة
الإثنين 18/مارس/2019 - 04:29 م

روتانا وسكرين باز تطلقان ورشة كتابة السيناريو التلفزيوني والسينمائي بالرياض

روتانا وسكرين باز
أ ش أ
dostor.org/2557378

قررت سكرين باز "Screen Buzz"- سلسلة ورش احترافية ومحاضرات في صناعة السينما والدراما التليفزيونية- أن تكون وجهة ورشتها المقبلة في العاصمة السعودية الرياض، وألا تقتصر على تطوير السيناريو التلفزيوني فقط، لتشمل السيناريو السينمائي أيضا، وهو ما يحدث للمرة الأولى في السعودية، لتقوم سكرين باز بالتعاون مع شركة روتانا بفتح باب التقديم لورشة كتابة السيناريو التلفزيوني والسينمائي.

وسوف تقام ورشة كتابة السيناريو التلفزيوني والسينمائي في نهاية أبريل المقبل بمشاركة مجموعة من أهم خبراء السيناريو والإنتاج في هوليوود، وتركّز الورشة بشكل أساسي على المواهب السعودية، وسوف تسمح أيضا بمشاركة عدد من المواهب من مختلف أنحاء العالم العربي، وسوف يكون باب التقديم مفتوحا من الجمعة 15 مارس المقبل حتى 7 أبريل المقبل.

وتُقام ورش سكرين باز الاحترافية تحت إشراف مجلس الاستشاري في العالم العربي، الذي يضم مجموعة من أهم الشخصيات العربية في صناعة السينما والتليفزيون، وهي: نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات، والأميرة ريم علي عضو في مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومؤسس معهد الإعلام الأردني (الأردن)، والمخرجة نادين لبكي (لبنان) والنجمة صبا مبارك (الأردن) والنجمة يسرا (مصر) والنجمة هند صبري (تونس) والنجمة نيللي كريم (مصر)، وتعد سكرين باز أحد شركاء مركز السينما العربية.

وتتبع سكرين باز، أسلوبا مميزا في كل الجلسات والأنشطة لضمان تفاعل كل الكتاب المشاركين وتشجيعهم على تبادل الأفكار والخبرات الاحترافية، كما سينالون فرصة لعرض مشروعاتهم في لقاءات شخصية مباشرة مع الخبراء.

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