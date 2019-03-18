"الرباط الصليبي" يبعد نجم ريفر بليت من قائمة اهتمامات ريال مدريد

أعلن فريق ريفر بليت الأرجنتيني إصابة لاعبه الكولومبي فرناندو كوينتيرو، بقطع في الرباط الصليبي، مما يؤكد عدم مشاركة اللاعب مع منتخب كولومبيا في كوبا أمريكا التي سوف تقام في البرازيل هذا العام، وابتعاده عن الانتقال إلى نادي ريال مدريد.



ونشر فريق ريفر بليت بيان رسمي أعلن فيه إصابة اللاعب، حيث أوضح أنه بعد الاختبارات، تأكد أن خوان فرناندو كوينتيرو تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، في مباراة فريقه أمام إنديبندينتي في الجولة الماضية من الدوري، والتي انتهت بفوز ريفر بليت بنتيجة 30، وخرج كوينتيرو مصابًا في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.



يشار إلى أن ريال مدريد الإسباني كان يريد ضم اللاعب في موسم الانتقالات القادم، لكن بعد تعرضه للإصابة تم استبعاده من قائمة التعاقدات للفريق "الملكي".