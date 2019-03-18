حسب الله: تنفيذ توصيات ملتقى الشباب يحقق التكامل العربي الإفريقي

أكد المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، الدكتور صلاح حسب الله، أهمية التوصيات الصادرة عن ملتقى الشباب العربي والإفريقي الذي عقد بأسوان، والتي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن تنفيذ توصيات الملتقى تكفل تحقيق التكامل العربي الإفريقي.



وقال "حسب الله"، في بيان أصدره اليوم الاثنين، إن هذه التوصيات تكفل زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية والإفريقية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وإقامة بنية تحتية في مختلف المجالات داخل جميع دول القارة السمراء؛ لتحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية والإفريقية بكل سهولة ويسر.



يشار إلى أن فعاليات الملتقى انطلقت، مساء السبت، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، على مدار يومين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 1500 شاب إفريقي وعربي لمناقشة قضايا وتحديات القارة السمراء والمنطقة العربية.