رئيس زامبيا يستقبل وفد اتحاد الصناعات المصرية

استقبل، اليوم، إدغار لونغو، رئيس جمهورية زامبيا، وفد اتحاد الصناعات المصرية بالقصر الجمهوري برئاسة الدكتور شريف الجبلي.



وعضوية كل من هشام أبو العز عضو مجلس إدارة الاتحاد أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة، وخالد إبراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومهندس عماد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إلكتروميتر، والدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للأدوية، ومهندس عفاف الكسباني مقرر لجنة التعاون الإفريقي بإاتحاد الصناعات المصرية.



كما تشارك بالبعثة مجموعة من الشركات رفيعة المستوى وهي كالتالي: خليل إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة فرش، ومهندس مدحت توفيق مدير تطوير الأعمال بشركة حسن علام، والدكتورة إنجي حداد رئيس مجلس إدارة شركة سباسكو، والدكتورة هبة مراد مدير تطوير الأعمال بمجموعة فاركو، وأمير محسن مدير التخطيط الإستراتيجي والمبيعات بمجموعة السلاب، ومحمد عمارة مدير تطوير الأعمال بشركة قنديل مصر، وأحمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة إكسترا جلوبال، وأحمد تاج مدير المبيعات بشركه دلتا سويت، وممثلين عن بنك القاهرة وممثلين عن هيئة تنمية الصادرات.



جاء ذلك اللقاء نتيجة الجهود الحثيثة والمستمرة التي قام بها السفير أحمد مصطفى سفير جمهورية مصر العربية بلوساكا والمستشارأحمد الديب رئيس المكتب التجاري بلوساكا.



وبحث الرئيس الزامبي مع وفد اتحاد الصناعات المصرية الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، كما وجه تعليماته إلى المسئولين الحكوميين بتسهيل وتذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين.



من جانبه أكد السفير المصري، خلال اللقاء، أن تلك الزيارة تأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التواصل مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات خاصة المجالات الاقتصادية.



كما أكد لجبلي أن الاتحاد حرص على أن يتضمن هذا الوفد شركات من كافة التخصصات في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والخدمات المصرفية، والأسمدة والكيماويات، والإنشاءات، والأدوية والمستحضرات الطبية، والطباعة والتغليف، والصناعات الهندسية بأنواعها، وأنهم حريصون على الالتقاء بأكبر عدد من رجال الأعمال والمسئولين الزامبيين خلال زيارتهم الحالية.



حضر اللقاء مع الرئيس وزراء التجارة والخارجية ووزير رئاسة الجمهورية ورئيس هيئة التنمية الزامبية.