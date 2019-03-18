تشيلسي يدين واقعة "العنصرية".. ويطالب يويفا بفتح تحقيق

أدان نادي تشيلسي واقعة العنصرية التي تعرض لها أحد لاعبيه خلال مباراة الفريق أمام دينامو كييف الأوكراني التي جمعتهما بالدوري الأوروبي.



وأوضح النادي الإنجليزي -في بيان صادر اليوم الإثنين- أنه تم إبلاغ حكم المباراة بعد صافرة النهاية، كما تم إخبار رئيس وسكرتير النادي بالواقعة.



وأشار البيان إلى انتظار فتح تحقيق من يويفا واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وكان تشيلسي قد التقى مع دينامو كييف في مباراة دور السادس عشر للدوري الأوروبي، وفاز البلوز في مباراة الذهاب بثلاثية دون رد، قبل أن يهزم الفريق الأوكراني في مباراة الإياب بخماسية نظيفة.



يشار إلى أن تشيلسي تأهل إلى منافسات ربع نهائي اليوروباليج، وأوقعته القرعة في مواجهة مع سلافيا براج التشيكي.