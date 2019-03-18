كريم محمود عبدالعزيز رد سجون بـ"هوجان".. ومحمد إمام "فلاح خارق"

يصور فريق عمل مسلسل "هوجان"، مشاهدهم بشكل شبه يومي ولمدة تزيد عن 15 ساعة، داخل الديكورات المخصصة للعمل ما بين مدينة الانتاج الإعلامي وبعض مناطق القاهرة والمحافظات الأخرى، بقيادة المخرجة شيرين عادل التي تسعى لإنهاء أكبر عدد ممكن من الحلقات وتسليمها للقناة العارضة قبل حلول الشهر الكريم.



وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أبعاد شخصيتي أبطال المسلسل وهما محمد إمام وكريم عبد العزيز اللذان يجتمعان بعمل درامي واحد لأول مرة خلال مسيرتهم الفنية ويخوضا به السباق الرمضاني المقبل، ويجسد "إمام" شخصية شاب يدعي "هوجان" يقطن بإحدى المدن الريفية، ويتحلى ببعض المميزات الخارقة ويقوم بتربيته شخص يدعى "بهلول الحمش" الذي يجسده الفنان صلاح عبدالله، والذي له دور كبير في تنمية قدرات "إمام" منذ أن لاحظ قوته الخارقة أثناء طفولته، ولكنه يستغل بعض تلك القدرات لمصلحته الشخصية.



ويأتي "إمام" من مدينته إلى القاهرة بعد تعرضه لبعض المشاكل، فيقابل الفنان كريم محمود عبد العزيز ويجسد شخصية باسم "لطفي الحراق"، وتربطهم علاقة صداقة مع مرور الأحداث، ولكن من نوع خاص فلم يصفو "لطفي" لـ"هوجان" بسبب غيرته منه بسبب حب أهل منطقتهما الشعبية للبطل الخارق أكثر منه بالإضافة إلى خطف الأضواء منه بسبب كرم أخلاقه ومساعدته للآخرين.



ويظهر كريم محمود عبد العزيز بشخصية مناقضة للفنان محمد إمام تمامًا ويظهر بشخصية شاب مستهتر غير سوي ويُعرف بصفات سيئة عديدة مثل البلطجة والكذب، ويتسبب في أذية كل من حوله وخاصة والدته التي تجسدها الفنانة عارفة عبد الرسول التي تتعرض للضرب من إحدى الشخصيات التي يتورط معها ابنها، كما يتورط في إحدى القضايا التي تتسبب في دخوله السجن فتلجأ "عارفة" إلى صديقه "هوجان" لمساعدتهما.



ويضم "هوجان" كوكبة من النجوم هم الفنان محمد إمام، صلاح عبدالله، محمد أسامة "أوس أوس"، كريم محمود عبدالعزيز، وريا الخولي، ميرنا نورالدين، وعارفة عبد الرسول، وغيرهم من النجوم، من إنتاج شركه سينرچي للمنتج تامر مرسي، سيناريو وحوار محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.