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الإثنين 18/مارس/2019 - 04:24 م

الأم المثالية بالغربية تطالب رئيس الجمهورية بالحج أو العمرة

الأم المثالية بالغربية
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2557362

عمت الفرحة قرية نواي التابعة لمركز زفتى بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، عن الأم المثالية على مستوى الجمهورية، شادية سالم جادو والتي استطاعت تربية ثلاثة أبناء بعد وفاة زوجها منذ 26 عاما.

التقت "الدستور" بنجل السيدة شادية، ويدعى محمد عبد اللطيف، الذى تخرج من كلية التجارة جامعة طنطا ويعمل محاسب فى احد الشركات الخاصة ان والدتة تستحق ان يتم عمل تمثال لها نظرا لتضحيتها منذ 26عاما بعد وفاة والدى مشيرة ان معاش الوالد كان يبلغ 92جنية فلجات والدة الى العمل بمصانع ملابس والحضانات.

وأضاف أن الأبناء اتفقوا على تسمية أي حفيدة أنثى على اسم والدتها تكريما لها على تعبها، وأكدت شادية سالم جادو الأم المثالية أن زوجها توفي عام 1993 وترك الابنة الكبرى وتبلغ من العمر 4اعوام ونصف والابنة الوسطى سنة ونصف والابن الاصغر 6شهور مشيرة انها اصرت على تربية ابناءها بمفردها وتعليمهم تعليم عالى.

وأضافت "للدستور" أن الابنة الكبرى رحاب حصلت على ليسانس آداب والابنة الوسطى امنية حصلت على بكالوريوس صيدلة جامعة الازهر والابن الاصغر محمد على لكالوريوس تجارة مطالبة من الرئيس السيسى ان تقوم بالحج او العمرة وهذة اقصى أمنيتها.

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