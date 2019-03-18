استعدادات خاصه بمطار القاهرة لمغادرة ضيوف ملتقى الشباب الإفريقي

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، استعدادات مكثفة، لاستقبال ضيوف مصر العائدين من مدينة أسوان، بعد انتهاء ملتقى الشباب العربي الإفريقي.



ووجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، العاملين بالمطار على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وأفضل الخدمات اللازمة، لإنهاء إجراءات سفر ضيوف مصر الذي شاركو بالملتقى.



كما وجه الوزير بتكليف فرق عمل من مختلف التخصصات لسرعة إنهاء إجراءات الوصول وسفر الضيوف الأفارقة والعرب القادمين من أسوان ومغادرون إلى بلادهم.