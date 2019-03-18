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محافظات
الإثنين 18/مارس/2019 - 04:24 م

محافظ كفر الشيخ يشهد نهائى تصفيات دورى مراكز الشباب (صور)

محافظ كفر الشيخ يشهد
مصطفى عنز
dostor.org/2557360

شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، بملعب ستاد كفر الشيخ الرياضى، نهائى تصفيات دورى مراكز الشباب لكرة القدم النسخة السادسة لعام 2018 ـ 2019م، بين فريقى مركز شباب كفر الشيخ ومركز شباب محلة دياى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وشهدت المباراة حماسًا من جانب الفريقين، وسط إجراءات أمنية، وحقق فريق مركز شباب محلة دياى بدسوق الفوز على مركز شباب كفر الشيخ، بنتيجة "3 ـ 2"، حيث أحرز الهدف الأول لمحلة دياى أحمد القرنشاوى فى الدقيقة 4، بينما أحرز الهدف الثانى والثالث محمد صبحى فى الدقيقة 46 والدقيقة 72 من وقت المباراة، فيما أحرز مصطفى عبد الرحمن ومحمد هلال هدفى كفر الشيخ، وأدار اللقاء الحكم عباس حسن، من منطقة كفر الشيخ وراقبها عطية البلقاسى، وبهذا الفوز يصل فريق مركز شباب محلة دياى ممثلًا لمحافظة كفر الشيخ فى دورى الجمهورية لمراكز الشباب.

وفى نهاية اللقاء، هنأ محافظ كفر الشيخ فريق محلة دياى التابع لإدارة دسوق، وسلّم كأس الدورى للفريق الفائز بالبطولة، والميداليات للمركزين الأول والثانى، معلنًا دعمه الكامل للشباب والرياضة بكفر الشيخ، ودعم مراكز الشباب.

فيما دعمت وزارة الشباب والرياضة فريق محلة دياى الفائز بالمركز الأول بمبلغ 100 ألف جنيه، وفريق مركز شباب كفر الشيخ بمبلغ 75 ألف جنيه، لحصوله على المركز الثانى بدورى مراكز شباب محافظة كفر الشيخ، بينما أهدت مديرية الشباب والرياضة درع المديرية هديةً تذكارية لمحافظ كفر الشيخ.

فيما قدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير للواء فريد مصطفى صابر، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الامن للأمن العام، لجهودهم المتميزة فى تأمين المباريات.

جاء ذلك، بحضور الدكتور عزت إبراهيم محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، اللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، واللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب محمد الشهاوى، والعميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، والدكتورة منى عبد العاطى، والدكتور عمرو دوير، أعضاء مجلس النواب، والدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمُعلمين بالتربية والتعليم، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والمحاسب أحمد الوكيل، وكيل مديرية الشباب والرياضة، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات الرياضية والشبابية بمحافظة كفر الشيخ.

يُذكر أن، عدد مراكز الشباب المشاركة فى دورى مراكز الشباب لكرة القدم النسخة السادسة لعام 2018 ـ 2019م، 210 مركز شباب بالتصفيات التمهيدية على مستوى الإدارات الفرعية بـ6300 شاب منذ بدايته فى 1 سبتمبر 2018م، حتى اليوم الإثنين، 18 مارس 2019م، وتم تصعيد 24 مركز شباب على مستوى المحافظة، تم تقسيمهم إلى مجموعتان بناءً على القرعة العلنية التى أُجريت بحضور ممثلين للفرق المشاركة، وتم إقامة مباريات المجموعة الأولى والثانية على 12 ملعب قانونى منجل تابعة لمراكز شباب المحافظة، حيث شاركت منطقة كفر الشيخ لكرة القدم بتقديم الدعم التحكيمى من خلال توفير 3 حكام لكل مباراة على حِدة بدورى مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يشهد نهائى تصفيات دورى مراكز الشباب (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد نهائى تصفيات دورى مراكز الشباب (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد نهائى تصفيات دورى مراكز الشباب (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد نهائى تصفيات دورى مراكز الشباب (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد نهائى تصفيات دورى مراكز الشباب (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد نهائى تصفيات دورى مراكز الشباب (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد نهائى تصفيات دورى مراكز الشباب (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد نهائى تصفيات دورى مراكز الشباب (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد نهائى تصفيات دورى مراكز الشباب (صور)
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