مصرع ربة منزل في مشاجرة بالأسلحة النارية بالبدرشين

تمكنت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، من القبض على 3 متهمين متورطين في مقتل سيدة وإصابة 3 أشخاص بمركز البدرشين.



تلقى قسم شرطة البدرشين إخطارًا، بنشوب مشاجرة وسماع إطلاق نار ووجود ضحايا بقرية العزيزية.



انتقلت قوات الشرطة بقيادة إلى محل البلاغ، وتبين من خلال للفحص نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين أبو التركي وعبدالله، وأسفرت عن مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص آخرين، وهم "ر.ع.ع.ت"، 55 سنة، مصابة بطلق ناري في الرأس، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى القصر العيني، وإصابة كل من "س.ش.ت"، 34 سنة، مصاب بطلق ناري في البطن والجانب، وتم احتجازه داخل غرفة العناية المركزة، و"ع.ع" طلق ناري بالفخذ، و"ع.ع.ت"، طلق ناري في القدم، و"م.س.ت"، 32 سنة، كسر في الذراع.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي النزاع وفرض كردون أمني لمنع نشوب المشاجرة مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.



وتوصلت جهوده إلى هوية المتهمين وأماكن اختبائهم، وتم ضبط 3 من المتهمين والسلاح المستخدم، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.