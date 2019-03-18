"مستقبل وطن" يطلق مبادرة "إبدأ" لتوعية الشباب بمخاطر المخدرات

أطلق حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الشرقية، مبادرة موسعة تحت عنوان "إبدأ.. معًا ضد الإدمان" وذلك في رسالة مجتمعية لضرورة مواجهة ظاهرة الإدمان وحماية الشباب من خطرها المدمر وبيان أثرها السيئ على الفرد والأسرة والمجتمع، والتشجيع على ممارسة الرياضة، بحضور الدكتور حاتم عبد العزيز، والدكتور إسلام الجوهري والنائب خالد بشر، والنائب لطفي شحاته، وعدد من مشاهير ورموز كرة القدم بالشرقية.



ومن جانبه، أكد الكابتن جودة مصطفى أمين مساعد قطاع الأعمال بمستقبل وطن بالشرقية، والمشرف على مبادرة "إبدأ" أن الحزب حرص على تكريم عدد من الشخصيات الرياضية المؤثرة، باعتبارها نموذج وقدوة يجب على الشباب الشرقاوي أن يحذو حذوهم، ويبتعد عن كل السبل التي قد تسوقه للانخراط في دروب الإدمان، جاء ذلك خلال تنظيم مباراة لكرة القدم جمعت مشاهير اللعبة بالمحافظة.



وأشار إلى أن هناك دور هام تبناه حزب مستقبل وطن بالشرقية في النهوض بالجانب التوعوي، بإطلاقه لمبادرة "إبدأ"، موضحًا أن الوقاية خير من العلاج، فالبداية الحقيقة هي "الثقة بالنفس وتنمية القدرات وتحديد الهدف والسعى لتحقيقه"، كما تناشد المبادرة أيضًا كل من وقع في براثن ولعنة الإدمان ليمد له الحزب يد العون ونقول له "إبدأ" بالإرادة والعزيمة.. أمامك حياة جديدة فالعالم يتغير من حولك وأصبح المجتمع لا يحترم إلا الشخص العامل.