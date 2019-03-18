بدء محاكمة 7 متهمين بالاتجار في البشر بعين شمس

بدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر جلسة محاكمة 7 متهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس.



وعقدت الجلسة بغرفة المداولة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلي مختار وأمانة سر أيمن عبداللطيف.



وكشفت تحقيقات أحمد أبوالليل، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، قيام المتهمين عبدالرحمن عاطف وشهرته عاطف التلياني، ٢٠ سنة، مبيض محارة، وعبد الله رمضان، ٢٢ سنة، نجار، وطارق أحمد خليل، وشهرته طارق كشري، ١٩ سنة، وعايدة إبراهيم وشهرتها أم جنا، ٢٣ سنة، عاملة، وشعبان محمد مصلح، ٣٢ سنة، عامل، وياسر مرزوق الشافعي، ٤٠ سنة، فني صيانة، ومحمود يسري وشهرته أبو جنا، هارب، بتكوين خلية إجرامية في غضون عام ٢٠١٦ بمنطقة عين شمس، يقوم على إدارتها متهم "متوفي" باستغلال حالة الضعف والحاجة للمال لدى الضحايا باستئصال أعضائهم البشرية وترتب على ذلك إصابة المجني عليهما عماد حمدي وبدر محمود والطفل بعاهة مستديمة.