وزير المالية الكويتي يبحث مع وزير التخطيط اليمني سبل تعزيز العلاقات

بحث وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها اليمن.



وقالت وزارة المالية الكويتية -في بيان اليوم الإثنين، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- إن الحجرف تناول مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني خطط استئناف تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من الدول والمؤسسات المانحة لليمن، في إطار توفير الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل.



وأشارت إلى أن وزير المالية الكويتي، بحث أيضا مع وزير المالية في نيكاراغوا إيفان أكوستا، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والمالي بين البلدين، فضلا عن تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينهما.