مستشار وزيرة الصحة: سعيد بإشادة الرئيس في مؤتمر الشباب

عبر المهندس ايسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن سعادته بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى له خلال مؤتمر الشباب العربى الإفريقى بأسوان، قائلًا التكريم ليس لى فقط وانما هو تكريم لكل من ساهم فى سيستم مبادرة "100 مليون صحة"، كما إنه تكريم لجميع الشباب فى جميع المجالات وتحفيزهم على تطوير البلد فى المستقبل.



وقال لـ "الدستور" إن أكثر ما يهمنا فى وزارة الصحة، هو حصول جميع المواطنين على العلاج هو أكبر تكريم لنا بوزارة الصحة وهو هدفنا الرئيسى، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات فى مجال الصحة.



وأضاف أنه تم التغلب على جميع العقبات التقنية الخاصة بسيستم مبادرة "100 مليون صحة" خلال أول عشرة أيام لإطلاق المبادرة فى أكتوبر الماضى، وحاليا السيستم ويتم التسجيل عليه يوميًا 750 ألف مواطن فى المرحلة الثالثة من المبادرة، ومسجل عليه 20 ألف مدخل بيانات فى نفس اللحظة، وهو عدد كبير من مدخلى البيانات لم يحدث فى مصر من قبل.



وتابع: "واجهتنا الكثير من التحديات قبل إطلاق مبادرة فيروس سى وهى عدم وجود مرجعية لها فى العالم أو تجربة نحتذى بها، والتحدى الأكبر عدم عدم وعى الكثير من مدخلى البيانات بأجهزة التابليت والحاسب الألى المستخدمة فى المسح، ومهمتنا كانت وضع سيستم سهل وبسيط لا يتعدى سوى ادخال ارقام فقط.



وأوضح أن سيستم المبادرة قادر على تحليل جميع بيانات المصريين، وبعد الانتهاء من فحص جميع المواطنين ستتكون خريطة صحية شاملة بالوضع الصحى فى مصر ونسب الإصابة بالأمراض بجميع المحافظات بشكل دقيق.



وأكد أن الوزارة ستتوجه خلال الفترة المقبلة بكامل طاقتها للانتهاء من ميكنة وسيستم العمل الخاص بمشروع التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أنه له الأولوية باعتباره مشروع الأفضل ولابد الانتهاء منه على أعلى مستوى.



وأوضح أنه سيتم الانتهاء من مشروعات ميكنة قطاعات وزاراة الصحة وفقًا للجدول الزمنى المحدد، لافتًا إلى أنه يتم ميكنة منافذ ألبان الأطفال المدعمة وميكنة الادارة المركزية للصيدلة وتنفيذ مشروع التتبع الدوائى، كما نستهدف ميكنة وسائل تنظيم الأسرة.