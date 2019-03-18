بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

افتتحت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، معرض "ديارنا" لمنتجات الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والذى تنظمه وزارة التضامن بالتعاون مع محافظة أسوان بحديقة درة النيل أمام مبنى ديوان عام المحافظة، فى الفترة من 16 وحتى 26 مارس الحالى.



وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة،ورئيس مدينة أسوان.



وتفقدت والى المعرض الذى يقع على مساحة 450 مترا مربعا، ويشارك فيه 40 عارضا وعارضة من شباب الأسر المنتجة من محافظات "أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والقاهرة، وجنوب سيناء"، بالإضافة إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.



يأتى ذلك ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربى الإفريقى الذى يقام على أرض أسوان فى الفترة من 16 إلى 18 مارس الحالى، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة واسعة لشباب الدول العربية والإفريقية.