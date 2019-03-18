القاهرة : الإثنين 18 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
محافظات
الإثنين 18/مارس/2019 - 03:13 م

250 طالبا ضمن فعالية "إحنا التلامذة" بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
dostor.org/2557258

نظم مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فعالية "إحنا التلامذة" للعام الثاني على التوالي، في إطار برنامج مكافحة التطرف والإرهاب الذي تتبناه مكتبة الإسكندرية.

وقام بعض الباحثين من المركز بزيارة 8 مدارس ابتدائية بالإسكندرية وهم: "مدرسة حسن عباس الرسمية ببرج العرب، ومدرسة برج العرب الجديدة، ومدرسة الجبرتي الرسمية، ومدرسة المشير أحمد إسماعيل، ومدرسة الشهيد النقيب أحمد إبراهيم، ومدرسة مصطفى النجار، ومدرسة فيكتوريا كولدج، ومدرسة علي جاد الرسمية للغات"، وذلك بهدف نشر الوعي لدى الطلبة عن تاريخ وحضارة مدينة الإسكندرية منذ تأسيسها، واتجاه مدرسة الإسكندرية العلمية والثقافية في التوفيق بين التيارات المختلفة لخلق تيار توافقي يميز الإسكندرية كمنارة للتعايش ونبذ العنف، وكذا لإبراز أهمية التعايش بين الأصول المختلفة في سلام في المدينة القديمة ونبذ العنف والتطرف وإعلاء الثقافة والعلم والفنون كلغة تفاهم ونقطة تواصل بين الاتجاهات المختلفة، وتم شرح ذلك بأسلوب مبسط وسهل حتى يتم استيعابه من قبل الأطفال.

وسيستضيف المركز ما يقرب من 250 طالبا من المدارس الإعدادية يوم 28 مارس المقبل بمكتبة الإسكندرية، وذلك لحضور محاضرات تثقيفية يقوم بإلقائها بعض الباحثين بالمركز للطلبة، منها محاضرة "الشخصية المعمارية للإسكندرية"، ويلقيها المهندس محمد العواد، مهندس معماري للحفاظ على التراث، ومحاضرة "الإسكندرية مدينة كوزموبوليتانية" ويلقيها الدكتور مينا نادر، مصمم جرافيك، وحاصل على الدكتوراة في إعادة توظيف الحيزات الداخلية للمباني التراثية بالإسكندرية.

وبالتعاون مع إدارة الزيارات بالمكتبة، سيقوم الطلبة بعمل جولة إرشادية بالمكتبة للتعرف على تاريخ المكتبة القديمة والحديثة وزيارة بعض المتاحف مثل متحف السادات، ومشاهدة بعض العروض مثل عرض البانوراما الحضارية "Culturama وزيارة معرض الإسكندرية عبر العصور".

يذكر أن مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بالتعاون مع قطاع المشروعات والخدمات المركزية قام العام الماضي بتنفيذ الفعالية الأولى من مشروع "إحنا التلامذة" والذي استمر على مدار شهر من منتصف مارس لمنتصف أبريل 2018، زار فيه المركز خمسة مدارس ابتدائية حكومية بالإسكندرية، واستضاف ما يقرب من عشرين مدرسة إعدادية بالمكتبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

اقرأ أيضًا
منذ سنة

بالصور.. مصابو أتوبيس الإسكندرية يروون تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادث

الآن

الآثار: العثور على مرساوات أثرية بمرسى باجوش بالساحل الشمالي

السفير المصري في نيوزيلندا يعزي أسر ضحايا المسجدين ويزور المصابين

التموين: مهلة أخيرة لتقديم تظلمات مستبعدي البطاقات من خلال "دعم مصر"

مدبولى وعبدالعال يضعان حجر أساس "محور دراو" بأسوان

ads
الأكثر قراءة

مباراة كرة قدم تنتهي بجريمة قتل في الغربية

إمام مسجد النور في نيوزيلندا: منفذ الهجوم كان يسير وفق خطة مدروسة

أنيسة حسونة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للدكتور مجدي يعقوب

الشتاء يودع المصريين الأربعاء.. وشم النسيم 29 أبريل

ألبومات الصور

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

جامعة أسيوط تطلق مسيرة طلابية احتفالا بإعلان 2019 عاما للتعليم

رياضة

السعودية تستضيف بطولة العالم لكرة السلة للمدن 3×3

تهمة جديدة تلاحق رونالدو في إيطاليا.. والتحقيق الخميس المقبل

صراع بايرن ميونخ ودورتموند على لقب البوندسليجا يتصدر صحف ألمانيا

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

مباراة كرة قدم تنتهي بجريمة قتل في الغربية

إمام مسجد النور في نيوزيلندا: منفذ الهجوم كان يسير وفق خطة مدروسة

أنيسة حسونة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للدكتور مجدي يعقوب

الشتاء يودع المصريين الأربعاء.. وشم النسيم 29 أبريل

ads
كشكول

"الذكاء الاصطناعي و التحول الرقمي" ثورة تطوير علي أبواب الجامعات

انفوجراف.. 5 خطوات للحصول علي شريحة التابلت

بالصور.. طالبات تجارة الزقازيق يحتفلن بالـ"فان داي"

بالفيديو.. طلاب تجارة الزقازيق ينظمون "فان داي" بالمزمار الشعبي

"كلنا واحد" شعار يوم الشعوب بعلاج طبيعي القاهرة

الأمصار

عملية عسكرية مشتركة بين تركيا وإيران ضد الأكراد

السفير المصري في نيوزيلندا يعزي أسر الضحايا ويزور المصابين

بعد إهانة زوجته المتوفاة.. مدرب يغادر الملعب باكيا "صور"

يويفا يفتح تحقيقا رسميا مع رونالدو بسبب احتفاله بفوز فريقه

المغرب.. نائب إخواني يثير غضب "الأمازيع" ويضطر للاعتذار

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في روسيا

عداء كفيف وكلابه يدخلون التاريخ في سباق نيويورك لنصف الماراثون

امرأة أمريكية تضع ست أطفال بصحة جيدة في ست دقائق فقط

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

تقرير: 56 مليون طفل في العالم قد يتوفون بحلول عام 2030

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎