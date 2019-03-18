ضبط بندقية خرطوش وذخيرة بحوزة عامل في الفيوم

نجح المقدم حازم الهاين رئيس مباحث مركز شرطة أطسا بالفيوم، في القبض على عامل بحوزته سلاح ناري وعدد من الطلقات لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث مركز أطسا من ضبط "حسني عبد الحميد أيوب هواري" عامل ومقيم في منشأة عبد المجيد بدائرة المركز، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 ملي و11 طلقة لذات العيار.



تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.