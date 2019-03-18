تشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف على سيدة مسنة في منزلها بكفر الشيخ

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتشكيل لجنة طبية برئاسة الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ضمت عددا من التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على سيدة مُسنة من منطقة المُستعمرة التابعة لمدينة دسوق، والبالغة من العمر 54 عاما، لإصابتها بعدة أمراض مزمنة.



حيث قامت اللجنة بتوفير الرعاية الصحية للسيدة المُسنة، وإجراء التحاليل الطبية والفحوصات وصرف الأدوية اللازمة، على أن يقوم أحد أقاربها باستلامها نيابة عنها دون ذهابها للمستشفى مراعاة لحالتها الصحية، حيث إنها تُعانى من أمراض "الضغط، والسكر، والفيل"، فضلا عن تكليف طبيب علاج طبيعى من مستشفى دسوق العام بمتابعة الجلسات اللازمة لها.



وأعطى المحافظ، تعليماته إلى السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بسرعة إجراء بحث لحالة المواطنة وعمل اللازم، بالإضافة إلى توفير سكن مُلائم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى، مشيدًا بالجهد الذى تبذله الجمعيات الخيرية وما يُقدموه من خدمات للمواطنين.



وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين، والتحرك السريع للاستجابة لها بما يُحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم، موجهًا الأجهزة الخدمية بالمحافظة، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل معهم.