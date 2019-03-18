ضبط 29 مخبز مخالف في الشرقية

تمكنت مديرية تموين الشرقية، بإشراف فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، من ضبط 29 مخبز مخالف بمركزى ههيا ومنيا القمح.



قام قطاع تموين شرق الشرقية برئاسة محمد علام رئيس القطاع، بحملة تفتيشية على المخابز بمركز ههيا، وكذلك إدارة تموين منيا القمح بحملة تفتيشية برئاسة على عبد المحسن مدير الإدارة على المخابز بمركز منيا القمح.



أسفرت تلك الحملات عن ضبط ٢٩ مخبز مخالف لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية ونقص فى وزن المقرر لرغيف الخبز وعدم وجود ميزان وعدم اعطاء بون صرف للمواطنين مقابل الخبز وعدم نظافة أدوات العجين.



تم تحرير محاضر ضد أصحاب تلك المخابز وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.