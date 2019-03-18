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الإثنين 18/مارس/2019 - 03:07 م

الحبس سنة لسيدة تزوجت قبل انقضاء شهور العدة في باب الشعرية

الحبس سنة لسيدة تزوجت
حسام التمساح
dostor.org/2557253

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد حسين اليمني وعضوية المستشارين صلاح محمد عبدالرحمن ومحمود منصور عارف وعمرو عبداللطيف شكري وأمانة سر محمد عطية وعصام ترك، بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لتزويرها في قسيمة زواج بباب الشعرية.

جاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمة "هاجر. ج" 22 عامًا ربة منزل، و"سالم. ح. م" 32 عامًا بالإتفاق والمساعدة مع موظف عام "عمرو م. إ" المأذون الشرعي بمنطقة المنيل بالتزوير في محرر رسمي "وثيقة الزواج الرقمية 6543 المؤرخة في 2 نوفمبر 2013" حال تحرره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن اتفقا على عمل تلك الوثيقة ومثلا أمامه مثبتين على خلاف الحقيقة خلو المتهمة من الموانع الشرعية للزواج فقام بتحرير بياناته على هذا الأساس وتمت الواقعة على هذا الإتفاق.

وجاء في أقوال "محمد.ع. م" عامل رخام طليق المتهمة، أنه عقب طلاقه لها اكتشف زواجها من المتهم الثاني، أثناء فترة عدتها الممتدة لحين وضع حملها وتزويرهما لعقد الزواج المبرم بينهما بإقرارها بخلوها من الموانع الشرعية.

وتوصلت تحريات المباحث التي قام بها أحمد محمد أحمد نقيب بالإدارة العامة لمباحث القاهرة بقيام المتهمين بالتزوير في وثيقة الزواج، وذلك بإقرار المتهمة بخلوها من الموانع الشرعية بالرغم من كونها في أشهر العدة لعدم وضع حملها بعلم وإتفاق المتهم.

وجاء أيضًا في أقوال "عصام. م. ا" محامي بإدارة الشئون القانونية بمستشفى باب الشعرية، أنه بالرجوع لمستشفى النساء والولادة بباب الشعرية الجامعي تبين دخول المتهمة بتاريخ 17 نوفمبر 2013 وبتوقيع الكشف الطبي عليها ثبت أنها في شهرها التاسع ووضعت طفل إثر جراحة قيصرية أجريت لها.

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