سقوط ديلر بحوزته هيروين وسلاح ناري في الفيوم

ألقى المقدم أحمد الهاين رئيس مباحث قسم أول الفيوم، القبض على عامل متلبسًا بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار وسلاح ناري.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم أول الفيوم عن اتفاق "محمد أحمد مجدي كامل" 32 سنة عامل ومقيم في دمو وشهرته "الديلر" مع عملائه من المدمنين وتجار المخدرات بالتجزئة على توزيع كمية من مسحوق الهيروين بنطاق قسم أول الفيوم.



وعلى الفور أصدر مدير الامن توجيهاته بتقنين الاجراءات القانونية وضبط المتهم متلبسا فتم استئذان النيابة العامة وإعداد كمين أسفر عن ضبطه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين وزنت 100 جرام ومبلغ مالي من متحصلات البيع وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي وطلقة واحدة لذات العيار.



تم التحفظ على المضبوطات والقبض على المتهم، وتحرر له المحضر رقم 2240 إداري القسم لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.