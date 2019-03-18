"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

أجرت إدارة استطلاعات الرأي والمتابعة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة، اليوم، من خلال القافلة المائية المقامة بإحدى قرى أبيس، بوسط الإسكندرية، بعنوان"المرتقي البيئي التاسع من أجل مستقبل بحيرة مريوط وتنمية الإسكندرية"، استطلاعًا لأراء أكثر من 50 مواطنا من سكان القرية.



حيث تم التعرف على مستوى جودة الخدمات المقدمة من الشركة والوقوف على أهم المشكلات التي يعاني منها المواطنين فيما يخص المياه بهذة المناطق المهمشة، ومدى استعدادهم لتركيب القطع الموفرة لتحليل النتائج.



وتم تقديم التقارير النهائية للمهندس أحمد جابر لإصدار توجيهاته بعمل اللازم من أجل إزالة أسباب الشكاوى، حيث تم ذلك ضمن منظومة عمل مكونة من إدارة استطلاعات الرأي وإدارة التوعية والمشاركة المجتمعية والتسويق.