التضامن: 32 ألفًا تقدموا لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1440هـ

قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي إن عدد الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ 2019، والذين سجلوا طلباتهم على بوابة الحج الموحدة المصرية قد بلغ 32 ألف متقدم على مستوى كافة محافظات الجمهورية.



وأضاف عبد الموجود -في تصريح صحفي اليوم الإثنين- أن بعثة حج الجمعيات هذا العام قد خصص لها ما يقرب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم وأن نهاية مارس الجاري سيشهد إجراء القرعة الإلكترونية المركزية على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين وفقًا لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقًا لنسبة تعداد السكان.



كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ 2019 م اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 وحتى 7 مارس وتم مد فترة التقديم حتى الخميس الماضي 14 مارس ويشترط في العضو المتقدم أن يكون قادرًا على أداء المناسك من الناحية الصحية حرصًا على سلامته كما أنه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المُعد لذلك.