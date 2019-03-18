الكهرباء: 21 ألفا و300 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

أوضح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج، اليوم الإثنين، تبلغ 21 ألفا و300 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم، أمس الأحد، تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع، اليوم، 24 ألفا و300 ميجاوات مقابل 24 ألفا و200 ميجاوات، أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 16 ألفا و300 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر، اليوم، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية و45 دقيقة بعد الظهر، وكان قد ظهر، أمس، باللون الأخضر طوال اليوم.