الصين تنظم مؤتمرًا للحوار بين الحضارات الآسيوية مايو المقبل

تنظم الصين مؤتمرًا للحوار بين الحضارات الآسيوية، تحت عنوان "التبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات الآسيوية ومجتمع ذي مصير مشترك"، وذلك في العاصمة بكين شهر مايو المقبل.



وذكرت اللجنة التنفيذية للمؤتمر -في بيان اليوم الإثنين- أن الحدث يضم حفلًا افتتاحيًا، وستة منتديات فرعية، بالإضافة لأنشطة أخرى، من بينها: كرنفال ثقافي آسيوي، وأسبوع الحضارة الآسيوية، ومهرجان الغذاء الآسيوي.



وأضافت اللجنة أنه سيتم دعوة قادة دول من آسيا ومناطق أخرى، ورؤساء منظمات دولية، وممثلين من مجالات إنسانية مختلفة، لحضور هذا المؤتمر.