تركيا وإيران تشنان عملية عسكرية مشتركة ضد الأكراد

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن تركيا وإيران نفذتا عملية مشتركة ضد مسلحين أكراد، بحسب وسائل إعلام حكومية.



ونسبت وكالة الأناضول للأنباء لـ"صويلو" قوله: "بدأنا تنفيذ عملية مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني على حدودنا الشرقية هذا الصباح وسنعلن النتيجة".



ونشرت قناة (تي.آر.تي) الإخبارية الرسمية تعليقات للوزير على العملية.



ويشن الجيش التركي ضربات بانتظام على مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ونفذ عمليات لاعتقال أشخاص يقول إنهم أعضاء في الحزب في تركيا.