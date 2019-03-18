الغردقة تستضيف "مؤتمر الهندسة الإنشائية في إفريقيا" 25 مارس

تنظم جامعة طنطا، الاثنين المقبل، مؤتمرًا دوليًا بعنوان "تطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية ICASGE’19" بالغردقة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة خلال الفترة من 25-28 مارس 2019.



وأكد الدكتور مجدي سبع أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات التي تنظمها جامعة طنطا للاستفادة من الابحاث العلمية لخدمة قضايا القارة السمراء، وذلك بعد أن استعادت مصر دورها الريادي في إفريقيا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا الى أن المؤتمر يناقش 160 بحثًا علميًا في الهندسة الإنشائية تستهدف خدمة قضايا القارة السمراء، موضحًا أن الجامعة تنظم مؤتمرها الدولي "الطاقة المتجددة واستدامة المياه" في مارس الجاري بشرم الشيخ، الذي يشارك فيه كبار علماء الطاقة حول العالم بالجديد من الأبحاث العلمية في الطاقة المتجددة.



وأوضح الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، أن المحور الرئيسي للمؤتمر يتمثل في دراسة بحوث علمية وعملية وتطبيقية في مجال الهندسة الإنشائية والجيوتقنية المرتبطة بمستقبل أفريقيا، مضيفًا أنه من المقرر أن يشارك بالمؤتمر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الإحمر، والدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية.



وأضاف "عتمان" أن المؤتمر على مدار 3 أيام يتضمن عقد عدد من المحاضرات العلمية إلى جانب مناقشة 160 بحثًا علميًا لخدمة شعوب القارة السمراء، وافتتاح المعرض الخاص بالمؤتمر، وذلك بمشاركة عدد من الدول الإفريقية والأجنبية وهي"الهند، ونيجريا، وغانا، والكونغو، وسوريا، والصين، وكندا، وألمانيا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرتغال، والسنغال، والسودان، والكاميرون".