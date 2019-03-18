شاهد.. الرئيس السيسي يصافح أهالي أسوان خلال جولة معبد فيلة

تجول الرئيس عبدالفتاح السيسي، في معبد فيلة وعدد من المعالم السياحية في أسوان، والتقى خلالها مع بعض المواطنين وصافحهم بالأيدي؛ خلال جولته في ختام ملتقى الشباب العربي الأفريقي.



يذكر أن أجندة الملتقى دارت حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي للعام الجاري.



وتنوعت أشكال الفعاليات خلاله بين "جلسات نقاشية، وورش عمل، وطاولات مستديرة" جمعت القادة من الشباب، وصُناع القرار، في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.