إنطلاق مؤتمر التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة اليوم بمشاركة مصرية

بمشاركة مصرية، ينطلق اليوم بالعاصمة السعودية الرياض مؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030"، والذي يستمر حتى الـ 20 من الشهر الجاري.



يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية سوف تشارك بالمؤتمر ممثلة في المهندسة غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري في المؤتمر الذي يتضمن تقديم (19) ورقة علمية وورقة عمل، وعقد ورشتي عمل، الأولى بعنوان: "مؤشرات الأداء الرئيسية"، والثانية تدور حول "التخصيص في المملكة: الفرص والتحديات"، إلى جانب عقد 3 حلقات نقاش، الأولى بعنوان: "دفع الإنجاز نحو تحقيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030"، والثانية تناقش "قياس وإدارة الأداء ودورهما في تحقيق رؤية المملكة 2030"، والثالثة تتناول "الأمن السيبراني: الواقع والتحديات".



يقام المؤتمر تحت رعاية وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بالسعودية، سليمان بن عبد الله الحمدان وذلك بهدف تسليط الضوء على التطلعات والتحديات المستقبلية للتنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030، من خلال استعراض سبل تطوير الأطر التنظيمية والهيكلية واللوائح في القطاع العام، وإبراز دور تنمية الموارد البشرية في تعزيز التنمية الإدارية، وتطوير دور الإدارة المالية العامة والتخصيص، واستعراض أساليب وأدوات تمكين تقنية المعلومات وتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى فاعلية قياس وإدارة الأداء في القطاع العام، واستعراض أبرز الممارسات التطبيقية ذات العلاقة بمحاور المؤتمر، وعرض تجارب وتحديات إدارة برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، والممارسات والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال التنمية الإدارية.



وأكد مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني أن المؤتمر يشهد عرض 3 تجارب دولية، وهي: رؤية الإمارات 2021 التي تشارك بها مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات مريم الحمادي، وتجربة التعليم والتربية في فنلندا التي تشارك بها مدير عام الشؤون الدولية في وزارة التربية والثقافة في فنلندا يانا بالويارفي، وتجربة النقل الذكي في سنغافورة ويشارك بها الرئيس التنفيذي للابتكار والتقنية في هيئة النقل البري في سنغافورة لام وي شان.