قرية "نيدة" بسوهاج تستعد لاستقبال فعاليات الأسبوع المائي

أعلن اللواء المهندس محمد بدري محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن إنهاء الاستعدادات الخاصة بالأسبوع المائي والذى تستمر فعالياته في الفترة من 22 حتى 28 مارس الجارى بقرية نيدة بمركز أخميم.



وأكد رئيس مياه سوهاج؛ أنه شارك في فعاليات الأسبوع المائي مديريات الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والري والثقافة والتضامن الاجتماعي والصحة.



وينفذ خلال الأسبوع أنشطة توعوية تشمل أنشطة رياضية للشباب وورش سباكة للسيدات وحملات طرق أبواب واستطلاعات رأى للمواطنين وندوات ورحلات تعريفية لطلاب المدارس والمعاهد الازهرية وندوات تثقيفية بدور العبادة الاسلامية والمسيحية لتوعية المواطنين بقضايا المياه وكيفية الحفاظ على المياه المهدرة هذا بالاضافة الى تقديم خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجانًا للمواطنين.